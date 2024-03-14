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Сборные Шотландии и Уэльса представили новую игровую форму

Сборные Шотландии и Уэльса представили новую игровую форму
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Сборные Шотландии и Уэльса представили по два комплекта игровой формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором обеих национальных команд выступит известный немецкий экипировщик — adidas.

Фото: Пресс-служба сборной Шотландии

Фото: Пресс-служба сборной Шотландии

Фото: Пресс-служба сборной Уэльса

Фото: Пресс-служба сборной Уэльса

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Шотландии на предстоящем турнире будет выступать в группе A. Подопечным Стива Кларка будут противостоять команды Германии, Венгрии и Швейцарии. Уэльс, в свою очередь, поборется за выход в финальную стадию Евро-2024 через квалификационный путь A. Команда сразится с Финляндией в полуфинале, а в случае успеха встретится с победителем пары Польша — Эстония.

Ранее снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024 поделилась сборная Бельгии.

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