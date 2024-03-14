Сборная Бельгии показала два комплекта формы для Евро-2024

Сборная Бельгии представила два комплекта игровой формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «красных дьяволов» выступит известный немецкий экипировщик — adidas.

«Настал тот самый момент, когда мы представим вам нашу новую домашнюю форму», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Бельгии.

Фото: Пресс-служба сборной Бельгии

Фото: Пресс-служба сборной Бельгии

«Не все бельгийские герои носят исключительно накидки. Вот и наш новый выездной комплект», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Бельгии.

Фото: Пресс-служба сборной Бельгии

Фото: Пресс-служба сборной Бельгии

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Бельгии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Доменико Тедеско будут противостоять команды Румынии, Словакии, а также победитель пути B квалификации (Босния/Украина — Израиль/Исландия). Отметим, что бельгийцы ещё ни разу не выигрывали чемпионат Европы.

Ранее снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024 поделилась сборная Италии.