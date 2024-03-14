Ловчев: игры с Сербией и Парагваем — это другой уровень для России, определённый прорыв

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев назвал прорывом факт договорённости Российского футбольного союза о проведении товарищеских матчей с командами Сербии и Парагвая в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Это уже совершенно другой уровень и, кстати, прорыв определённый. Парагвай — тоже довольно крепкая команда, «латиносы» готовы ехать к нам играть. Вот эти матчи уже будут показательными, а не то, что мы там играли с узбеками, таджиками. Там и настроиться было трудно. Потом мы ещё найдём какие-то команды и уже потихоньку начнётся возврат всего на круги своя», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Напомним, с национальной командой Сербии сборная России сыграет в четверг, 21 марта. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных.