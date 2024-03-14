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Тематика программы матча между сборными России и Сербии будет посвящена Юрию Гагарину

Тематика программы матча между сборными России и Сербии будет посвящена Юрию Гагарину
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Тематика программы товарищеского матча сборных России и Парагвая будет связана с космосом и 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина, сообщает «РИА Новости Спорт».

Перед матчем выступит группа «Земляне» с песней «Трава у дома». Ещё одним исполнителем на игре станет Мия Бойка — она выступит с песней «Гагарин». Также, по информации источника, программа будет дополнена несколькими номерами.

Напомним, с Сербией сборная России сыграет в четверг, 21 марта. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных.

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