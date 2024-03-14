Александр Мостовой: к назначению Мусаева в «Краснодар» я отношусь с юмором

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении Мурада Мусаева в «Краснодар». Напомним, вчера, 13 марта, кубанский клуб сообщил, что российский специалист будет возглавлять команду до конца нынешнего сезона.

«Если в нашем футболе мы многому удивляемся и многое воспринимаем с юмором, то к назначению Мурада Мусаева в «Краснодар» я также отношусь с юмором. Тем более после Владимира Ивича, который многое сделал в «Краснодаре» (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. При нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах». Напомним, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей.