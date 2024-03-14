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Роман Шишкин рассказал, почему пропустил Евро-2008 и Евро-2012

Роман Шишкин рассказал, почему пропустил Евро-2008 и Евро-2012
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Бывший российский футболист Роман Шишкин рассказал, почему пропустил Евро-2008 и Евро-2012.

«Теоретически шанс был. Гус вызывал меня на сборы, я дебютировал с Эстонией, входил в заявку на несколько матчей. Это был сезон-2007, когда мы с Черчесовым боролись за чемпионство. И в тот период у меня очень сильно начал болеть пах, образовались грыжи. Я играл полтора тайма на уколах, а полтайма просто доигрывал. Думал, в отпуске всё пройдёт. В итоге приезжаю на сборы, а у меня болит ещё сильнее. Пришлось делать операцию в Германии. Восстановление затянулось. Я не играл, в обойме не был, поэтому и не поехал.

А перед Евро-2012 было отравление. Всё случилось перед самой поездкой. Я тогда был железобетонным игроком обоймы. Но Адвокат не любил экспериментировать. У него можно было даже не смотреть состав. Просто если кто-то по травме выпадал, он его заменял. Я был на замене Анюкова. Это неприятный момент, о котором стараюсь не вспоминать. Просто почему-то с большими турнирами у меня не сложилось», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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