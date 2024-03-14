«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Прохин, Горбани, Флорентин, Гюрлюк, Марин, Куэро.
Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами состоялся в «Оренбурге» и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.
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