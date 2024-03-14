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«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России
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Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'    

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Прохин, Горбани, Флорентин, Гюрлюк, Марин, Куэро.

Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами состоялся в «Оренбурге» и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

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