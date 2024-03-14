Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о тренировках команды

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о тренировках команды
Комментарии

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, какой компонент игры команда постоянно отрабатывает.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Мы всегда работали и сейчас работаем над стандартами. Мы постоянно наигрываем какие-то комбинации, и сейчас пошло хорошо. Но, видишь, это футбол. Где-то плохие подачи или неправильные забегания в штрафной. Сейчас идёт, в прошлом сезоне не получалось. Будем дальше работать и готовить что-то, но над этим компонентом игры мы постоянно работаем», – приводит слова Оливейры Metaratings.ru.

13 марта «Зенит» обыграл «Динамо» на «Газпром Арене (Санкт-Петербург)» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 2:0. В первом матче динамовцы одолели петербуржцев с минимальным преимуществом – 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android