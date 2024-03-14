Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о тренировках команды

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, какой компонент игры команда постоянно отрабатывает.

«Мы всегда работали и сейчас работаем над стандартами. Мы постоянно наигрываем какие-то комбинации, и сейчас пошло хорошо. Но, видишь, это футбол. Где-то плохие подачи или неправильные забегания в штрафной. Сейчас идёт, в прошлом сезоне не получалось. Будем дальше работать и готовить что-то, но над этим компонентом игры мы постоянно работаем», – приводит слова Оливейры Metaratings.ru.

13 марта «Зенит» обыграл «Динамо» на «Газпром Арене (Санкт-Петербург)» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 2:0. В первом матче динамовцы одолели петербуржцев с минимальным преимуществом – 1:0.