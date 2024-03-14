Виталий Шитов – о своей карьере: могло быть и лучше, но довольствуюсь тем, что есть

Полузащитник московского «Спартака» Виталий Шитов, выступающий за «Тюмень» на правах аренды, высказался о текущем этапе своей карьеры и рассказал об опыте игры в стане красно-синих.

«Могло быть и лучше, но довольствуюсь тем, что есть. «Тюмень» — команда хорошая, коллектив отличный. Поэтому я надеюсь, что в следующих матчах ФНЛ мы будем побеждать и идти вверх по турнирной таблице.

Из-за того, что мало играл [в матче «Спартака» с «Факелом» ], было волнение первые минуты три, а потом уже включился в игру и просто наслаждался временем, проведенным на поле. Очень хорошо запомнилась атмосфера на стадионе. Когда тысячи человек гонят тебя вперед – это незабываемое чувство, и не каждому дано это испытать», – приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов перешел на правах аренды в «Тюмень» в июне 2023 года. В этом сезоне Шитов провел 21 матч,, забил четыре гола и записал на свой счет три голевые передачи. На данный момент «Тюмень» занимает пятую строчку таблицы Мелбет Первой Лиги с 36 очками, набранными в 22 играх.