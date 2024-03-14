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«Ожидали, что матч будет сложным». Защитник «Спартака» Бабич — об игре с «Оренбургом»

«Ожидали, что матч будет сложным». Защитник «Спартака» Бабич — об игре с «Оренбургом»
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Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла «Оренбург» со счётом 3:1, а сам футболист отметился голом.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Ожидали, что матч будет сложным, потому что «Оренбург» — крепкий соперник, но мы справились и рады итогу этой игры, ведь прошли в следующий раунд.

Одновременно в свои и в чужие ворота раньше не забивал. Такое со мной впервые. Я хотел заблокировать удар, но, к сожалению, получился рикошет. В футболе такое бывает. К счастью, во втором тайме мы были лучше и смогли всё исправить.

Как забил гол? Можно сказать, что сработало чутьё, потому что я ожидал, что соперник выбьет мяч. И возможно, я смогу оказаться на подборе без опеки. Иногда нужно вот так предсказывать развитие ситуации. Очень рад, что мне удалось забить», — сказал Бабич в видео на официальном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, благодаря этой победе красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

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