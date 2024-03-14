«Ожидали, что матч будет сложным». Защитник «Спартака» Бабич — об игре с «Оренбургом»

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла «Оренбург» со счётом 3:1, а сам футболист отметился голом.

«Ожидали, что матч будет сложным, потому что «Оренбург» — крепкий соперник, но мы справились и рады итогу этой игры, ведь прошли в следующий раунд.

Одновременно в свои и в чужие ворота раньше не забивал. Такое со мной впервые. Я хотел заблокировать удар, но, к сожалению, получился рикошет. В футболе такое бывает. К счастью, во втором тайме мы были лучше и смогли всё исправить.

Как забил гол? Можно сказать, что сработало чутьё, потому что я ожидал, что соперник выбьет мяч. И возможно, я смогу оказаться на подборе без опеки. Иногда нужно вот так предсказывать развитие ситуации. Очень рад, что мне удалось забить», — сказал Бабич в видео на официальном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, благодаря этой победе красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.