«Он чрезвычайно важен для нас». Нагельсман — о возвращении Крооса в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался относительно возвращения полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса в немецкую национальную команду, за которую он не выступал с 2021 года.

«Он очень важен для нас, но не единственный боец в команде. Он знает, на что способен. С другой стороны, Кроос также знает, что не может сделать на поле. У него отличные инстинкты, хладнокровие. Он может быть блестящим связующим звеном между защитой и нападением. Я чрезвычайно рад, что после многих разговоров я убедил его вернуться, отдаю ему должное за это», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Он стал чемпионом мира в 2014 году.