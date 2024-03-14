«Марсель» проиграл «Вильярреалу», но всё равно прошёл в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором французский «Марсель» встречался с испанским «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач из Румынии. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Вильярреала». Однако по итогам двухматчевого противостояния «Марсель» выиграл у «жёлтой субмарины» со счётом 5:3, поскольку в первом матче «Марсель» разгромил «Вильярреал» со счётом 4:0.

На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Этьен Капу. На 55-й минуте преимущество «Вильярреала» удвоил нападающий Александр Сёрлот. На 90+4-й минуте защитник Жонатан Клосс сократил отставание «Марселя».

Таким образом, «Марсель» квалифицировался в 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, жеребьёвка Лиги Европы состоится завтра, 15 марта и начнётся в 15:00 мск. По аналогии с Лигой чемпионов в этих двух турнирах нет «сеяных» команд и нет запретов.