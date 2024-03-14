Агент Сафонов — о скандалах вокруг «Спартака»: сейчас клуб ближе к Медиалиге, чем к РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о негативных ситуациях вокруг московского «Спартака». Напомним, в последнее время в СМИ активно обсуждается заканчивающийся контракт Георгия Джикии и возможная отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Также форвард команды Квинси Промес задержан правоохранительными органами в ОАЭ, а РПЛ запретила проводить матч с «Факелом» на домашнем стадионе из-за плохого состояния газона.

«Происходящее в «Спартаке» — настоящий хаос, у них всегда почему-то так. Постоянно какие-то скандалы, уже ничего не удивляет. То поле сожгут, то тренера меняют, ситуации с Промесом и Джикией: ну, так нельзя. Сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ. Они приучили уже, что там не всё спокойно», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в активе.