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Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций

Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций
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Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций, которые начинались в 23:00 по московскому времени.

«Брюгге» в ответном матче разгромил «Мольде» и по итогам двух матчей вышел в следующий раунд турнира. Напомним, первую встречу бельгийский клуб проиграл со счётом 1:2.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 0
Мольде
Мольде, Норвегия
1:0 Сков Ольсен – 45+1'     2:0 Сков Ольсен – 48'     3:0 Скурась – 70'    

«Астон Вилла» не оставила шансов «Аяксу» на своём поле, разгромив соперника со счётом 4:0. Первый матч между командами завершился ничьей со счётом 0:0.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Уоткинс – 25'     2:0 Бэйли – 60'     3:0 Дуран – 75'     4:0 Диаби – 81'    
Удаления: нет / Маннсверк – 66'

«Лилль» в ответном матчей сыграл вничью со «Штурмом» со счётом 1:1, но благодаря разгромной победе в первом матче со счётом 3:0 прошёл в четвертьфинал Лиги конференций.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 1
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Сантос – 43'     1:1 Биерет – 45+1'    

«Олимпиакос» разгромил «Маккаби» со счётом 6:1 на выезде и стал последним четвертьфиналистом Лиги конференций. Примечательно, что в первом матче греческий клуб уступил со счётом 1:4.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 6
ДВ
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Поденсе – 10'     0:2 Фортунис – 36'     0:3 Эль-Кааби – 45+3'     1:3 Захави – 57'     1:4 Эль-Кааби – 65'     1:5 Йоветич – 93'     1:6 Эль-Араби – 103'    
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