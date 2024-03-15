Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций, которые начинались в 23:00 по московскому времени.
«Брюгге» в ответном матче разгромил «Мольде» и по итогам двух матчей вышел в следующий раунд турнира. Напомним, первую встречу бельгийский клуб проиграл со счётом 1:2.
«Астон Вилла» не оставила шансов «Аяксу» на своём поле, разгромив соперника со счётом 4:0. Первый матч между командами завершился ничьей со счётом 0:0.
«Лилль» в ответном матчей сыграл вничью со «Штурмом» со счётом 1:1, но благодаря разгромной победе в первом матче со счётом 3:0 прошёл в четвертьфинал Лиги конференций.
«Олимпиакос» разгромил «Маккаби» со счётом 6:1 на выезде и стал последним четвертьфиналистом Лиги конференций. Примечательно, что в первом матче греческий клуб уступил со счётом 1:4.
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