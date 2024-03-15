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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций
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В четверг, 14 марта, завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024, по итогам которых стали известны все участники четвертьфинала турнира.

В следующем раунде Лиги конференций сыграют греческие «Олимпиакос» и ПАОК, итальянская «Фиорентина», французский «Лилль», английская «Астон Вилла», чешская «Виктория Пльзень», турецкий «Фенербахче», а также бельгийский «Брюгге».

Напомним, обладателем трофея Лиги конференций прошлого сезона является «Вест Хэм Юнайтед». В финале англичане обыграли итальянскую «Фиорентину». Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций УЕФА пройдёт в греческом городе Афины на стадионе «Айя-София».

Отметим, первым победителем в истории Лиги конференций является итальянская «Рома».

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Турнирная сетка Лиги конференций
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