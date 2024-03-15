Унаи Эмери прокомментировал выход «Астон Виллы» в 1/4 финала Лиги Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций с амстердамским «Аяксом» (4:0).

«Я счастлив. Мы сыграли очень хорошо, сделали то, что планировали. Мы навязали свою игру и держали соперника на поводке. Мы играли с положительной энергией. Конечно, после красной карточки стало легче, но я считаю, что в первом тайме мы играли так же хорошо.

Я уважаю всех наших соперников и постоянно хочу чему-то учиться. Я добился больших успехов в Европе и теперь хочу стать успешным здесь, в «Астон Вилле». Конечно, мы мечтаем о трофее, но пока просто смотрим на следующего соперника», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 0:0.