Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 14 марта, завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, по итогам которых стали известны все участники четвертьфинала турнира.

В следующем раунде Лиги Европы сыграют португальская «Бенфика», итальянские «Милан», «Рома» и «Аталанта», французский «Марсель», английские «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль», а также леверкузенский «Байер».

Напомним, обладателем трофея Лиги Европы прошлого сезона является «Севилья». В финале испанцы обыграли итальянскую «Рому». Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдёт в ирландском городе Дублин на стадионе «Авива».

«Севилья» также является рекордсменом по числу трофеев Кубка УЕФА или Лиги Европы. Испанский клуб шесть раз становился победителем турнира.