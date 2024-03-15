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Жеребьёвка Кубка России: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Жеребьёвка матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России пройдёт сегодня, 15 марта. Начало жеребьёвки — в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ». Жеребьёвку проведёт заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.

В матчах 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России примут участие московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России сыграют «Ростов», московские «Динамо» и «Локомотив», «Оренбург», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат», екатеринбургский «Урал» и «СКА-Хабаровск».

Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.