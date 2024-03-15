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Игорь Акинфеев назвал самый эмоциональный момент в своей карьере

Игорь Акинфеев назвал самый эмоциональный момент в своей карьере
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самый эмоциональный момент в своей профессиональной карьере.

«Самое начало, когда Газзаев взял меня на сборы, где посадил на лавку. Я там даже не тренировался особо — только какие-то упражнения делал, в футбол не играл. Вот тогда эмоции у меня зашкаливали, пёрли. Когда ты не играешь, это всегда эмоционально. А тут ещё и первый раз с основой», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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