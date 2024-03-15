Игорь Акинфеев: если Тороп в ЦСКА, значит, готов быть моим преемником

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о будущем молодого вратаря армейцев Владислава Торопа.

«Если Тороп здесь – значит, готов быть преемником, значит, тренерский штаб ему доверяет. В тех матчах, в которых сыграл, он не дал повода усомниться в своём мастерстве. Но ему есть куда расти. Я рад, что Илюха Помазун, Слава Тороп, Володя Шайхутдинов играют надёжно и постоянно прибавляют. В ЦСКА всегда была хорошая школа вратарей.

В чём прибавил Тороп? В психологии. Раньше он всего боялся, ходил зашуганный. Сейчас мы с ним об этом много говорим. Если ты вышел на поле – не имеешь права молчать. Говорю Славе: «Если во время матча тебе кто-то что-то ответил, возьми его за шкирку, покажи, что ты тут хозяин». В мастерстве он тоже прибавляет, прогрессирует супер, какие-то упражнения делает уже совершенно иначе», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.