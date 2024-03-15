Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 29-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Завтра, 16 марта, матчем между «Арсеналом» и «Челси» стартует 29-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

16 марта, суббота:

«Арсенал» – «Челси», 15:30 мск;

«Лутон Таун» – «Ноттингем Форест», 18:00 мск;

«Вулверхэмптон» – «Борнмут», 18:00 мск;



«Бёрнли» – «Брентфорд», 18:00 мск;



«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед», 18:00 мск;

«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед», 18:00 мск;

«Фулхэм» – «Тоттенхэм Хотспур», 20:30 мск.

17 марта, воскресенье:



«Вест Хэм Юнайтед» – «Астон Вилла», 17:00 мск;

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Сити», 19:30 мск.

Отметим, что матчи «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» — «Ливерпуль» перенесены на неопределённый срок из-за игры 1/4 финала Кубка Англии, в которой «красные» встретятся с «дьяволами».

На текущий момент турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Арсенал», набравший 64 очка в 28 играх. Второе место занимает «Ливерпуль», также заработавший 64 очка. На третьей строчке расположился «Манчестер Сити», который набрал 63 очка.