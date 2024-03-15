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Юрий Лодыгин рассказал, как узнал о вызове в сборную России четвёртым вратарём

Юрий Лодыгин рассказал, как узнал о вызове в сборную России четвёртым вратарём
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о вызове в сборную России четвёртым вратарём.

«Мне позвонил Виталий Витальевич (Кафанов. — Прим «Чемпионата»). Честно говоря, я не ожидал [вызова], потому что уже увидел список из трёх вратарей, поэтому подумал, что всё. Он мне позвонил, сказал: «Ты приезжаешь». Я говорю: «А как? Список же». Он говорит: «Нет, ты четвёртый, поэтому приезжай». Вот я здесь», — сказал Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, во время мартовского сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина в четверг, 21 марта, встретятся со сборной Сербии, а в понедельник, 25 марта, — с командой Парагвая. Обе встречи пройдут в Москве.

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