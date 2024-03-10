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Какой будет новая форма сборной России? Онлайн с презентации

Сегодня, 10 марта, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне №75 «Регионы России» состоится презентация новой формы сборной России! Её представит компания Jogel. Напомним, 15 июня 2023 года РФС заключил контракт о техническом сотрудничестве с экипировщиком до 2026 года.

Свой первый матч в обновлённом комплекте сборная России проведёт с Сербией. Встреча состоится скоро – в четверг, 21 марта. Через несколько дней, 25 марта, команда Валерия Карпина примет сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

По сообщениям Mash, в основе дизайна новой формы будет образ жар-птицы. Интригующе? Скоро увидим, что там получилось у Jogel! Ну а всё самое интересное с презентации новой формы сборной России мы соберём в онлайне – на презентации будут работать наши корреспонденты. Ориентировочное время начала мероприятия — 13:30 мск.

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