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Игорь Акинфеев рассказал, какой пропущенный гол убрал бы из своей карьеры

Игорь Акинфеев рассказал, какой пропущенный гол убрал бы из своей карьеры
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой пропущенный гол убрал бы из своей профессиональной карьеры.

«Если бы была возможность, изменил бы матч с Кореей. Не результат, а чтобы вот этого гола не было. Сразу бы жизненный груз ушёл», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

Московский ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, команда Владимира Федотова набрала 32 очка в 22 матчах. В следующем матче красно-синие встретятся с «Сочи» в рамках РПЛ.

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