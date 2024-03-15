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Кержаков — о жеребьёвке КР: со «Спартаком» хотелось бы встретиться в финале в «Лужниках»

Кержаков — о жеребьёвке КР: со «Спартаком» хотелось бы встретиться в финале в «Лужниках»
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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил результаты жеребьёвки полуфиналов Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по итогам которой сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Голкипер заявил, что шанс этой встречи изначально был очень высоким.

«В принципе, шанс был большой, что выпадет «Спартак», 30 с лишним процентов. Неожиданности не произошло. Но вообще хотелось бы с ними встретиться в финале в переполненных «Лужниках».

На самом деле у нас две игры будет, два отличных матча. Думаю, болельщики рады. Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Во второй паре полуфинала Пути РПЛ сыграют ЦСКА и калининградская «Балтика».

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