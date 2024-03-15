Акинфеев: мечтаю об ещё одной победе в РПЛ ― для этого нужно, чтобы мечтали все в клубе

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что мечтает ещё один раз стать чемпионом России.

«Я мечтаю об ещё одной победе в РПЛ. Но такая цель должна быть не только у меня. Главное, чтобы мечтали все, двигались в одном направлении. Все в клубе должны делать свою работу хорошо, чтобы это стало возможным. Иначе это будет муравейником. Всё должно соответствовать этой задаче», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.