Валерий Гладилин: Абаскаль очень молод и не созрел для работы со «Спартаком»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что действующий главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не созрел для работы с таким большим клубом.

«Матч «Спартак» — «Зенит» будет интересным. Соперники равны по силам. В матче РПЛ у красно-белых была правильная тактика, хорошо подготовленная и мотивированная команда. Победа во многом зависит от тренеров. По подбору футболистов «Спартак» не уступает «Зениту». А вот по поставленной игре петербуржцы имеют преимущество.

Сейчас у «Спартака» много недостатков. Прежде всего тренер не может никак разобраться с костяком команды, не может поставить игру. Абаскаль ещё молод. Для работы со «Спартаком» он пока не готов и не созрел. Абаскаль должен найти хребет команды и построить его, потому что именно он определяет дальнейшую игру.

У «Зенита» вся система сильнее. У них сильнее тренерский штаб и политика клуба. Они правильно занимаются селекцией и комплектуют команду. Вот у петербуржцев есть костяк команды — бразильцы. В сочетании с хорошими нашими российскими футболистами получается очень мощная команда. У них каждый знает свою работу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.