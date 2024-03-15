Определена сетка плей-офф Лиги конференций

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Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги конференций, а также была определена дальнейшая сетка.

1/2 финала Лиги конференций

«Астон Вилла» (Англия)/«Лилль» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция)/«Фенербахче» (Турция)

«Виктория Пльзень» (Чехия)/«Фиорентина» (Италия) — «Брюгге» (Бельгия)/ПАОК (Греция)

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».

Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Вест Хэм Юнайтед». В финале прошлого сезона английский клуб обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 2:1. Матч прошёл 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).