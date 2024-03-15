Сергей Веденеев: сегодня у «Спартака» есть шанс прыгнуть выше головы и взять кубок

Бывший футболист Сергей Веденеев поделился ожиданиями от кубковых матчей «Спартака» с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ.

«В кубковом матче одинаковые шансы победить, потому что не давит турнирная таблица. Та команда, которая сильнее на сегодняшний день, то есть «Зенит», имеет противоположную реакцию на это.

Нужно бороться. Как правило, решающие команды, такие как Зенит, стараются переиграть. Но выигрывает та команда, которая лучше борется. Это уже просто история доказывает. Взять, например, «Локомотив». При Сёмине у команды всегда на первый план выходила оборона, борьба, давление на соперника, прессинг. И, по-моему, они пять кубков взяли. Против них невозможно было играть в кубковых матчах. Железнодорожники прыгали выше головы. Сегодня у «Спартака» такой шанс появляется», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.