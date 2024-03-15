Российский игрок ПАОКа Оздоев рассказал, что последние четыре матча отыграл с травмой

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, что в последних матчах выходил на поле с травмой.

«Последние четыре игры выходил на поле с надрывом мышцы. С сегодняшнего дня нахожусь в Берлине. Только закончил процедуры, а теперь меня ждёт МРТ. Насколько всё серьёзно? Надеюсь, не очень серьёзно. Заранее предупредил, что на время перерыва на международные матчи отправлюсь на восстановление. Надеюсь, к следующей игре буду готов», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Оздоев летом 2022 года в качестве свободного агента перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в турецкий «Карагюмрюк». А через сезон присоединился к греческому ПАОКу.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл за ПАОК 41 матч, в котором отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.