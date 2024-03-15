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Тренер «Ливерпуля» Клопп высказался о попадании на «Аталанту» Миранчука в 1/4 Лиги Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Напомним, мерсисайдцы сыграют с итальянской «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Сложно. «Аталанта», мы играли там. Я не ожидал лёгкого соперника. Очень интересно. Я очень уважаю то, что делает «Аталанта», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанцы обыграли римскую «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия пенальти).