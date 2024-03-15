Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024

Сегодня, 15 марта, состоялась жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги Европы в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). В результате жеребьёвки сформировались следующие четвертьфинальные пары:

«Милан» (Италия) – «Рома» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия);

«Байер» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанцы обыграли римскую «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия пенальти).