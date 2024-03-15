Акинфеев вспомнил момент, когда в грубой форме посоветовал фанату встать в ворота

Голкипер московского ЦСКА и бывший игрок сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о том, как в грубой форме посоветовал болельщику встать в ворота.

«Я не жалею о том поступке. Если на поле выходит вся команда, почему я должен слушать грязь? Если хочешь, приезжай на базу, поговори, выскажи точку зрения. Получилось как обычно ― когда всё спокойно, камера выключена. Как что начинается – сразу включается. Сейчас я перестал вообще думать о хейте, не читаю спортивные издания. Когда в регионы приезжаешь играть – тоже такого про себя наслушаешься.

Или я люблю вспоминать матч в Порту — гениальный город. Мы там играли году в 2004-м, один чудак с фанатской трибуны «Порту» каким меня только матом не покрывал. Я просто охренел. Причём он сначала орал что-то «Игорь, Игорь!» – а потом понеслось», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.