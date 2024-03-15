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Акинфеев: в Дании в меня кинули бильярдный шар. Если бы попало в голову ― это было бы всё

Акинфеев: в Дании в меня кинули бильярдный шар. Если бы попало в голову ― это было бы всё
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, было ли ему страшно, когда в него бросили файер в Черногории во время матча за сборную России.

«Когда в меня кинули файер в Черногории, страшно не было. Я даже не понял, что это файер. Вот в Дании было страшно, когда мы с молодёжкой играли. Это тот матч, когда нас всех поудаляли, мы тогда проиграли. В меня с трибуны бильярдным шаром кинули. Он пролетел в нескольких сантиметрах от головы. Если бы попало – думаю, что это было бы всё», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в марте 2015 года в Игоря Акинфеева бросили файер. Инцидент произошёл во время матча России со сборной Черногории в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года.

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