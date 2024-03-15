Оздоев высказался о непопадании в состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил его в состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Хочу ли я передать привет Валерию Карпину? А почему я должен привет передавать? Напомнить о себе? Я думаю, он и так знает. Просто хочу пожелать сборной удачи. Болельщики будут рады увидеть национальную команду в матчах с хорошими соперниками. Тем более в Москве. Это великолепно для всех. Тренерский штаб лучше знает, что и как нужно. Я тут не вправе кому‑то что‑то рекомендовать», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл за ПАОК 41 матч, в котором отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.

Напомним, с национальной командой Сербии сборная России сыграет в четверг, 21 марта. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.