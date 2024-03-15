«Этот матч очень много значит для фанатов». Тренер «Ливерпуля» Клопп — об игре с «Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о грядущем матче 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 17 марта.

«Я не слишком много знаю об их сезоне, но я действительно видел несколько хороших игр в их исполнении. У них были проблемы с травмами, но они показали себя хорошо. Нам всегда было нелегко играть против них. Этот матч значит много для фанатов обеих команд. Мы постараемся показать себя на поле и продемонстрировать скоростную игру, но не можем ничего гарантировать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.