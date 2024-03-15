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Спортдир «Оренбурга» Андреев: мы рассчитываем на Куэро

Спортдир «Оренбурга» Андреев: мы рассчитываем на Куэро
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал небольшое количество игрового времени нападающего клуба Джастина Куэро. Напомним, эквадорец выступает за оренбуржцев на правах аренды с правом выкупа из «Индепендьенте дель Валье».

«Куэро мало играет? Ему всего 19 лет. Джастин хорошо вышел замену с ЦСКА. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Куэро – игрок молодёжной сборной Эквадора. В 22 матчах за национальную команду нападающий смог отметиться 16 забитыми мячами. В двух матчах за карьеру на взрослом уровне в чемпионате Эквадора Куэро не отметился результативными действиями, проведя на поле 46 минут.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 17 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, в которых забил один гол. В общей сложности Джастин провёл на поле 568 минут.

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