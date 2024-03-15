Игрок «Оренбурга» Гойкович: по сути «Зенит» — это «ПСЖ», лучшие деньги в России у него

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мыслями о разнице команд в Российской Премьер-Лиге, а также сравнил санкт-петербургский «Зенит» с «Пари Сен-Жермен».

«Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть «Зенит», а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга. По сути «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге. Команда Сергея Семака набрала 40 очков за 20 туров чемпионата. У ближайшего преследователя — «Краснодара» — на одно очко меньше, при этом «быки» накануне, 13 марта, уволили главного тренера Владимира Ивича. Третью строчку занимает «Динамо» (38 очков).

28-летний Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. В текущем сезоне Ренато принял участие в 19 матчах оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.