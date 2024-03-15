Тренер «Браги» Жорже рассказал, что отклонил предложение «Спартака»

Главный тренер португальской «Браги» Артур Жорже рассказал, что отклонил предложение возглавить московский «Спартак».

«Некоторое время назад ко мне обратился московский «Спартак», и не только он, но и другие клубы, и я всегда был настроен отклонять их, потому что я привержен проекту «Браги». Поэтому моя воля и воля тех, кто верил в меня, продолжать проект однозначны. Я буду тренером «Браги» до 2025 года, я хочу продолжать побеждать здесь, и, пока они не захотят, чтобы я ушёл, я буду продолжать», — приводит слова Жорже Jornal de Noticias.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Абаскаля. Ему на замену рассматривают сразу несколько кандидатур. Помимо упомянутого Жорже, это Валерий Карпин из «Ростова», покинувший «Краснодар» Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.