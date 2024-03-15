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Стало известно, кого футболисты «Ливерпуля» видят в качестве нового тренера команды

Стало известно, кого футболисты «Ливерпуля» видят в качестве нового тренера команды
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Часть футболистов «Ливерпуля» выступают за то, чтобы после ухода из клуба Юргена Клоппа по окончании нынешнего сезона мерсисайдцев возглавил помощник немецкого специалиста Пеп Линдерс. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на talkSport.

По информации источника, на текущий момент в «Ливерпуле» ещё не определились с кандидатурой нового главного тренера, но футболисты с оптимизмом восприняли бы назначение Линдерса на этот пост.

Напомним, ранее сообщалось, что Линдерс покинет «Ливерпуль» вслед за Клоппом.

41-летний специалист работал помощником главного тренера с 2015 по 2018 год, пока не возглавил нидерландский «НЕК Неймеген», однако через полгода вернулся на работу в «Ливерпуль».

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» заработал 64 очка и занимает второе место.

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