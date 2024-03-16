«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» благодаря голу Криштиану Роналду

Закончился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Аль-Насра».

Единственный гол в матче на 68-й минуте игры забил португальский нападающий Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый.

Таким образом, после 24 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» заработал 56 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на девять очков. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в национальном первенстве «Аль-Ахли» набрал 47 очков и расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таи». Эта встреча состоится 30 марта в 22:00 мск. В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» проведёт матч с «Аль-Иттифаком». Он состоится 29 марта в 22:00 мск.