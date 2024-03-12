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Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку после проигранного матча в азиатской ЛЧ

Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку после проигранного матча в азиатской ЛЧ
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку в социальных сетях после проигранного «Аль-Айну» матча 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.

«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдём способ прийти в норму и стать сильнее!» — написал португальский футболист в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети Роналду

Напомним, в понедельник, 11 марта, «Аль-Наср» уступил «Аль-Айну» в серии послематчевых пенальти (1:3) и завершил свои выступления в азиатской Лиге чемпионов. Отметим, что по ходу игры у Криштиану Роналду была прекрасная возможность вывести «Аль-Наср» вперёд, но форвард не сумел поразить ворота соперника.

Роналду перешёл в саудовский клуб из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
11 марта 2024, понедельник. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 3
1 : 3
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
0:1 Рахими – 28'     0:2 Рахими – 45'     1:2 Гариб – 45+5'     2:2 Еиса – 51'     3:2 Теллес – 72'     3:3 Аль-Шамси – 103'     4:3 Роналду – 118'    
Удаления: Яхья – 98' / нет
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