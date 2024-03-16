Бителло: у «Динамо» стоит задача выиграть два титула: чемпионат и Кубок России

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о целях команды на нынешний сезон, а также оценил шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.

«Здесь такого давления, как в Бразилии, нет. В России намного спокойнее. Мы, конечно, делаем свою работу, стараемся выиграть каждый матч. У нас стоит задача выиграть два титула: чемпионат и Кубок России.

Мы — «Динамо», нам нужно думать только о себе. Команде точно по силам завоевать медали. И мы всё для этого делаем. У нас классная команда и хороший подбор игроков!» — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В Кубке России «Динамо» выступает в Пути регионов и на второй стадии 1/4 финала турнира сыграет со «СКА-Хабаровск».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 18 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.