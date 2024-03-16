Представитель Захаряна – о первом голе Арсена в Испании: теперь у него всё пойдёт в гору

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна поделился эмоциями от первого гола российского футболиста за испанский клуб.

«Конечно, положительные эмоции от первого гола Захаряна за «Реал Сосьедад». Думаю, что все за него рады. Приедет в сборную, сами у него спросите — какие у него эмоции. Я думаю, что забитый мяч добавит уверенности Арсену. По-тихоньку адаптация идёт, было важно забить. Захарян вышел в матче с «Кадисом» вместо Кубо, оказался там где нужно. Очень надеюсь, что у Арсена теперь всё пойдёт в гору», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом». До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.