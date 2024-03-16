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Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
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Представитель Захаряна – о первом голе Арсена в Испании: теперь у него всё пойдёт в гору

Представитель Захаряна – о первом голе Арсена в Испании: теперь у него всё пойдёт в гору
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна поделился эмоциями от первого гола российского футболиста за испанский клуб.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 69'    

«Конечно, положительные эмоции от первого гола Захаряна за «Реал Сосьедад». Думаю, что все за него рады. Приедет в сборную, сами у него спросите — какие у него эмоции. Я думаю, что забитый мяч добавит уверенности Арсену. По-тихоньку адаптация идёт, было важно забить. Захарян вышел в матче с «Кадисом» вместо Кубо, оказался там где нужно. Очень надеюсь, что у Арсена теперь всё пойдёт в гору», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом». До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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