Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» обыграть «Кадис» в 29-м туре Ла Лиги

Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» обыграть «Кадис» в 29-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино открыл счёт в матче.

На 67-й минуте на поле вышел российский полузащитник Арсен Захарян. На 68-й минуте случился прострел от лицевой на дальнюю штангу, откуда набежавший Захарян без сопротивления оформил свой первый гол в Примере.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Кадис» заработал 22 очка и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 18-го тура. В той встрече «Реал Сосьедад» и «Кадис» сыграли вничью со счётом 0:0.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Арсену Захаряну потребовался 31 матч, чтобы забить первый гол за «Реал Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android