Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» обыграть «Кадис» в 29-м туре Ла Лиги

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Закончился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино открыл счёт в матче.

На 67-й минуте на поле вышел российский полузащитник Арсен Захарян. На 68-й минуте случился прострел от лицевой на дальнюю штангу, откуда набежавший Захарян без сопротивления оформил свой первый гол в Примере.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 29 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Кадис» заработал 22 очка и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 18-го тура. В той встрече «Реал Сосьедад» и «Кадис» сыграли вничью со счётом 0:0.