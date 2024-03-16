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«Челси» хочет приобрести одного из самых талантливых защитников мира

Лондонский «Челси» определил 18-летнего Лени Йоро из «Лилля» приоритетной целью на замену 39-летнему центрбеку Тьяго Силве. Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что стратегией владельцев клуба Тодда Боули и Бегдада Эгбали является подписание 2-3 лучших игроков мира U-23 на каждую позицию. Запасные варианты в центр защиты – Усман Диоманде («Спортинг») и Жан-Клер Тодибо («Ницца»).

Француз также является трансферной целью «ПСЖ».

В январе «ПСЖ» уже пытался подписать Йоро, готовил предложение в 50 млн евро – однако «Лилль» решительно отказался продавать игрока. Лени заинтересовал ещё ряд клубов, среди них — «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и«Вест Хэм».

Йоро является воспитанником «Лилля» и всю карьеру провёл в этом клубе. В текущем сезоне Лени забил три мяча в 33 матчах за клуб.