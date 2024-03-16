Юрген Клопп ответил на вопрос, сыграет ли Салах с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии.

«Салах точно готов сыграть с «МЮ». Конате не тренировался. Будет напряжённая работа над его возвращением, но, вероятно, не успеем. Гравенберх снова тренировался, поэтому должен быть готов», – цитирует слова Клоппа популярный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Напомним, матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится 17 марта.

В текущем сезоне египетский вингер провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.