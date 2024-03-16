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Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра»

Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра»
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Недавно закончился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Аль-Насра». Единственный гол в матче на 68-й минуте игры забил португальский нападающий Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый.

После окончания встречи Роналду отреагировал на победу своего клуба, опубликовав соответствующий пост в одной из социальных сетей. «Возвращаемся к победам! Вперёд, команда!!!» — написал именитый португалец под командным фото с матча.

После 24 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» заработал 56 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на девять очков. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в национальном первенстве «Аль-Ахли» набрал 47 очков и расположился на третьей строчке.

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