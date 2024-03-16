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Ширер назвал свой топ-5 лучших вингеров в истории АПЛ, Криштиану Роналду лишь пятый

Ширер назвал свой топ-5 лучших вингеров в истории АПЛ, Криштиану Роналду лишь пятый
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Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер назвал пять лучших вингеров в истории АПЛ.

Пятое место по мнению Ширера занимает Криштиану Роналду, объяснив это тем, что большинство голевых достижений и наград португальца приходятся не на АПЛ, а на его игру за мадридский «Реал» в Ла Лиге.

С четвертого по второе место экс-футболист назвал Мохамеда Салаха, Эдена Азара и Дэвида Бекхэма соответственно.

Лучшим вингером в истории АПЛ Ширер считает Райана Гиггза.

Гиггз является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. За «красных дьяволов» вингер провёл 961 матч, забил 167 мячей и отдал 262 мяча.

Вместе с «Манчестером» Гиггз выиграл 13 чемпионатов Англии, две Лиги чемпионов, а также один клубный чемпионат мира.

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