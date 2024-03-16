Саутгейт: Стерлинг не вызывается в сборную? Он просто обязан хорошо играть за «Челси»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, почему крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг уже больше года не получает вызов в стан «трёх львов».

«Двери для него не закрыты. Но, как я уже говорил на нескольких последних сборах, именно на этой позиции у нас самый высокий уровень конкуренции. Мы никогда не закроем для него дверь, поскольку знаем, что он может проявить себя в действительно важных матчах. Но на текущий момент он стоит после других претендентов. Учитывая форму Энтони Гордона, голы Джаррода Боуэна, прогресс Саки и Фодена, ему предстоит бороться за место в сборной», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

Напомним, 29-летний футболист перестал попадать в заявку своей сборной после минувшего чемпионата мира 2022 года.